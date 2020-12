Chrissy Teigen poroniła i płacze przed internautami. Specjalistka odradza takie posunięcia

Jak się okazało, było to już trzecie poronienie modelki. Teraz kobieta próbuje podnieść się po tej ogromnej stracie i nie ukrywa przed internautami, że nie jest to łatwe. "Chociaż już nie jestem w ciąży, odbicie w lustrze wciąż mi o niej przypomina. Nie mam pojęcia, dlaczego wciąż mam ten brzuch, szczerze. To frustrujące (...) Uwielbiałam być w ciąży i jest mi bardzo smutno, że już nigdy więcej nie będę" - napisała.

"Obiektywnie, zaproszenie do swojego świata i cierpienia tylu osób nie jest dobre. Na pogodzenie się z taką stratą potrzeba czasu, intymności, a w przypadku gwiazd nawet ograniczenia nieco swojej aktywności w social mediach. Dlaczego? Z emocjami radzimy sobie najlepiej, gdy je przeżywamy. Chodzi o to, by tę stratę do siebie dopuścić, przeżyć ją. Ciągłe opowiadanie o niej publicznie powoduje, że osoba stale utrzymuje się w stanie utraty. Z psychologicznego punktu widzenia nie jest dobre" – powiedziała w rozmowie z Faktem Magdalena Chorzewska, psycholog.