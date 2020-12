Wnuczka Królowej Elżbiety II jest w ciąży. Jej mąż się wygadał

Mike Tindall poinformował o tym, że znów zostanie ojcem, podczas podcastu "The Good, The Bad & The Rugby", którego jest współprowadzącym. - To był dla mnie dobry tydzień (...). Trzeci Tindall w drodze" - powiedział zadowolony. Okazuje się, że przyszli rodzice nie znają jeszcze płci dziecka. Mąż księżniczki Zary nie ukrywa jednak, że byłby w siómym niebie, gdyby na świat przyszedł chłopiec. - Chciałbym tym razem chłopca, mam już dwie dziewczyny. Pokocham dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chłopcem, czy dziewczynką, ale proszę, bądź chłopcem! - wyznał Tindall.