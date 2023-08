Chrupią jak chipsy, ale są mniej kaloryczne. Genialna przekąska

Co można przygotować z bobu?

Bób to roślina strączkowa, która stanowi doskonałe źródło łatwoprzyswajalnego białka. Nadaje się do spożycia wyłącznie po obróbce termicznej - najlepiej smakuje po ugotowaniu. Wystarczy wrzucić bób do wrzątku z dodatkiem soli, a następnie gotować przez 15-20 minut. Można spożywać go solo, można też jeść go z masłem czy przygotować z niego pastę o nazwie ful.