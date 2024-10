Mogą wyprzeć chryzantemy. Na grobie przetrwają całą zimę

Ostatnio, na grobach można coraz częściej zauważyć kapustę ozdobną. Choć może to być zaskakujący wybór, jej zastosowanie ma wiele zalet.

Co więcej, roślina ta jest wyjątkowo odporna na niskie temperatury, może przetrwać nawet przy -10 stopniach Celsjusza. Jeśli zima jest łagodna, roślina może przeżyć aż do wiosny. Kapustę ozdobną można już teraz kupić w kwiaciarniach oraz sklepach ogrodniczych, a ceny zaczynają się od 10 złotych za sadzonkę.

