Idą "złote żniwa". Najdrożej jest w Łodzi i Kołobrzegu

Uroczystość Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. To właśnie z tego względu październik, czyli miesiąc przed, jest określany mianem "złotych żniw". W sieci pojawia się coraz więcej ofert związanych z czyszczeniem grobów, a w większości przypadków ceny są zależne od wielkości miasta. Niektórzy oferują także dodatkowe usługi. Jakie?

Fakt.pl postanowił sprawdzić, jak wyglądają oferty związane ze sprzątaniem grobów przed tegorocznym dniem Wszystkich Świętych. Według informacji podanych na stronie dziennika, stawki za sprzątanie (bez mycia) są bardzo różne. Wyrywanie chwastów w Wieluniu kosztuje do 50 zł. W Łodzi czyszczenie nagrobka to już koszt 250 zł.

Za posprzątanie grobu w Bydgoszczy zapłacimy ok. 60 zł. W Białymstoku - 40 zł więcej, a w Kołobrzegu - aż dwa razy tyle, czyli 200 zł. Jedna z ekip z Gorzowa Wielkopolskiego oferuje również sprzątanie po dniu Wszystkich Świętych, którego cena wynosi do 100 zł.

Na rynku znajdziemy także firmy, które oferują całoroczne pakiety związane ze sprzątaniem grobów. Co jest wpisane w taką usługę? Jak czytamy na stronie internetowej fakt.pl - od 10 do 12 wizyt wraz z myciem i impregnacją grobu raz na kwartał. We Włocławku tego typu pakiet kosztuje 899 zł. W Olsztynie - 1,2 tys. zł.