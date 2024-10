Nanieś na gąbkę. Pozbędziesz się mchu i zaschniętego wosku

Ok, rozumiem

Czyszczenie nagrobków to jeden z tych tematów, o którym nie zawsze głośno się mówi. Dla wielu osób wizyty na cmentarzu nie należą do tych najprzyjemniejszych. Niestety, częste odkładanie ich na później, sprzyja gromadzeniu się brudu na pomnikach. Wosk, zasychający miesiącami na ich powierzchni bywa prawdziwą zmorą niejednej perfekcyjnej pani domu. Próby usunięcia go chemicznymi środkami mogą skończyć się porysowaniem, a nawet większym zniszczeniem.

Na szczęście istnieje wiele mniej ryzykownych sposobów na czyszczenie nagrobków. Porady te przydadzą się zwłaszcza teraz. Październik i listopad, to miesiące, które skłaniają wielu do częstszych wizyt na cmentarzach. Czy wiesz, że do wyczyszczenia płyty nagrobnej wystarczy kilka produktów, które masz już w swoim domu?

Trudna plama z wosku? Tymi produktami usuniesz ją bez problemu

Aby skutecznie wyczyścić nagrobek, warto sięgnąć po naturalne metody. Jednym z najlepszych i najtańszych rozwiązań jest szare mydło. To uniwersalny środek czyszczący, który doskonale radzi sobie z brudem i osadem. Właściwości odtłuszczające działają cuda na płycie kamiennej. Szybko pozbędziesz się zanieczyszczeń.

Wystarczy, że zmoczysz gąbkę lub ściereczkę w wodzie, a następnie nałożysz niewielką ilość szarego mydła. Delikatnie pocieraj powierzchnię nagrobka, zwracając uwagę na szczególnie zabrudzone miejsca. Pamiętaj o spłukaniu resztek mydła czystą wodą.

Innym ciekawym sposobem na dokładne wyczyszczenie pomników jest użycie tabletek do zmywarki. Choć mogą wydawać się nietypowe w tym kontekście, mają moc usuwania trudnych plam. Rozpuść jedną tabletkę w wiadrze ciepłej wody i wylej na pomnik. Do szorowania użyj szczotki z twardszym włosiem. Powierzchnia będzie lśnić.

Jeżeli chcesz wyczyścić granitowy nagrobek, możesz użyć do tego płynu do mycia naczyń lub wody z octem. Jeśli zdecydujesz się na tę drugą opcję, wymieszaj niewielką ilość produktu z jednym litrem wody. Nasącz roztworem gąbkę i przetrzyj nią miejsca, w których pojawiły się uporczywe plamy. Przed sprzątaniem przetestuj, czy na pewno granit nie ulegnie przebarwieniu. Wykonaj próbę w niewidocznym miejscu, aby nie zniszczyć delikatnych powierzchni.

Najważniejsza jest systematyczność

Pamiętaj o regularności działań. Nagrobki najlepiej myć przynajmniej raz na kwartał. Im częściej będziesz dbać o ich powierzchnię, tym łatwiejsze będzie ich utrzymanie w czystości. Systematyczne, porządne sprzątanie pozwala uniknąć osadzania się uporczywego brudu, pleśni czy mchu, które mogą pojawić się na rzadko oczyszczanych pomnikach, postawionych w miejscach narażonych na wilgoć i cień. Mech i pleśń nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także z czasem doprowadzają do uszkodzenia się powierzchni płyty kamiennej.

