Cicalfate+ komplementarna pielęgnacja skóry podrażnionej Nowości 2022

Gama Cicalfate+ to ekspert w regeneracji każdego typu podrażnień skóry wrażliwej. Rutyna pielęgnacyjna takiej skóry wymaga oczyszczenia i szybkiej oraz skutecznej regeneracji, wolnej od ryzyka nadkażenia bakteryjnego. By pomóc w tym procesie, marka Eau Thermale Avène wprowadziła 2 nowości: Nawilżającą emulsję regenerującą po zabiegach/po tatuażu 40 ml oraz Oczyszczający żel do mycia 200 ml. Te produkty przyczynią się do świadomej pielęgnacja skóry bezpiecznymi formułami, zamkniętymi w przyjaznych środowisku opakowaniach.