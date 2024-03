Cichopek zadała szyku, jak nigdy przedtem. Pokazała hit na wesele 2024. I to nie jest sukienka

Na podobny do wybranego przez księżną Kate krój zdecydowała się w minionych dniach Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama uwielbia garnitury i nie boi się intensywnych kolorów. Tym razem zdecydowała się na rubinowy róż z domieszką fioletu – odcień nieoczywisty i przyciągający. Jak by tego było mało, żona prezydenta Andrzeja Dudy postawiła na monochromatyczny total look, wybierając zgodnie z tym kluczem bluzkę oraz szpilki. Tym samym trafiła w dziesiątkę.