Ciepłe i grube swetry na zimę. Miękkie, stylowe, z warkoczowym splotem Jesteś zmarzluchem? Najlepszym wyborem na zimę – srogą lub łagodną – będzie obszerny sweter z grubym splotem. Zobacz, jakie modele rekomendujemy na ten sezon. Sweter z grubym splotem wyglada efektownie i jest bardzo wygodnym ubraniem na co dzień (iStock.com) Ciepły sweter na zimę – może oversize? Moda na za duże kroje jeszcze nie zniknęła. Dziś wszystko może mieć fason oversize, nie tylko bluzy, koszulki czy swetry, ale także spodnie z długimi lub krótkimi nogawkami. Kroje oversize nie podkreślają sylwetki, wręcz maskują wszelkie atuty, ale za to tworzą doskonałą harmonię z obcisłą odzieżą. Dlatego sweter o za dużym kroju świetnie wygląda z jeansowymi rurkami albo czarnymi elastycznymi legginsami. W ten sposób stworzymy stylowe zestawienie nie tylko na co dzień, ale też na bardziej oficjalne wydarzenia. Sweter oversize można nosić luźno, ale można go też spiąć w talii ozdobnym paskiem. Wszystko zależy od naszej inwencji. Sweter oversize nie musi wyglądać jak worek. Wystarczy, że będzie miał krój, który przypomina model o rozmiar większy. Nie warto wybierać odpowiedniego modelu intuicyjnie – dobrze jest go zmierzyć albo kierować się tabelą rozmiarów dostępną na stronie internetowej danego sklepu. Ubrania oversize wybieramy zgodnie z naszym rozmiarem. Ciepły sweter na zimę – z warkoczowym splotem Sweter może być gładki albo wzorzysty i o nieregularnej strukturze. Nie musi mieć wyrazistych wzorów. Wystarczy, że zachwyci ozdobnym splotem, który przypomina dziergane na drutach ubrania prosto z szafy babci. Warkoczowy splot ponownie wraca do modowych trendów i prezentuje się niesamowicie. Będzie dobrym wyborem do zestawień utrzymanych w stylu retro. Warto też przyjrzeć się swetrom ażurowym. Ażur to dziurkowany wzór, który dość często występuje nie tylko na ubraniach, ale też na akcesoriach do domu, np. firankach czy figurkach. Jest niezwykle kobiecy i czyni stylizacje bardziej romantycznymi. Ciepły sweter na zimę – we wzory Jeśli jednak jednolite swetry są dla ciebie zbyt nudne, możesz wybrać modele we wzory. W trendach dalej królują skandynawskie romby i gwiazdy oraz poprzeczne paski, ale nie tylko. Oryginalnym wariantem będą swetry z dużym wzorem w kształcie zwierzęcia, z zimowym motywem. Ten typ jest dla odważnych, bo wygląda nieco jak fason przeznaczony dla małych dziewczynek. Ciekawie prezentują się także swetry z deseniem imitującym sierść zwierząt, np. cętki leoparda (zwane też popularną "panterką") czy tygrysie pasy o nieregularny kształcie.