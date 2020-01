Ciepło w kilka chwil. Koce i ogrzewacze elektryczne od 59 zł

Dla seniora i każdego, kto potrzebuje szybko i skutecznie się ogrzać, powstały sprytne, lekkie i niedrogie ogrzewacze z zasilaniem. Sterujesz temperaturą i ustalasz czas pracy, a miękki, materiałowy koc lub poduszka wydzielają przyjemne ciepło. To także jeden z topowych prezentów dla babci i dziadka…

Dla osób ze słabszym krążeniem i zmarzluchów – ogrzewacze

Wystarczy dłuższy czas oczekiwania na autobus , nieco słabsze krążenie krwi przejawiające się chłodnymi dłońmi i stopami czy niższa temperatura w mieszkaniu, aby złapać katar albo solidnie przemarznąć. Zasilanie o niskim poborze mocy, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zatrzymanie grzania automatycznie po 90 minutach pracy sprawiają, że bez obaw możesz się zdrzemnąć pod np. kocem elektrycznym. Elektryczne ogrzewacze dzięki kilkustopniowej regulacji temperatury dopasujemy do naszych preferencji. Chcesz się szybko i skutecznie ogrzać po zimowym spacerze? Szybki start ocieplacza da wyraźne efekty już po kilku chwilach. Wolisz czuć delikatne, równomierne ciepło przez cały, długi wieczór filmowy? Ustaw ogrzewacz na pierwszy z sześciu stopni działania.

Ocieplaj wybrany fragment ciała

Elektryczne ocieplacze w porównaniu ze starszymi modelami to także większy wybór modeli, które ogrzeją to miejsce, na którym nam zależy. Delikatne ciepło otuli stopy w czasie, kiedy my będziemy czytać książkę, oglądać film albo wykonywać robótki ręczne.