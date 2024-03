Cierpi na otosklerozę. Przeszedł już sześć operacji

Maciej Miecznikowski do 2013 roku działał z zespołem Leszcze, z którym wydał pięć albumów studyjnych. Przez wiele lat występował z kabaretem DKD, prowadził również programy telewizyjne m.in. "Śpiewanie na ekranie", Tak to leciało!", a także był jednym z kapitanów w programie "Bitwa na głosy".

Prywatnie muzyk od lat zmaga się z otosklerozą, która może doprowadzić do całkowitej utraty słuchu. Ze względu na fakt, że 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu, piosenkarz opowiedział w programie śniadaniowym o swoich zmaganiach z utrzymaniem zdrowia.

Mimo operacji Maciej Miecznikowski musi na co dzień nosić aparat słuchowy, dzięki czemu wciąż może wykonywać swój zawód. W programie muzyk przyznał, że na jednym z koncertów doszło przez to do małej wpadki.