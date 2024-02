Uciekła ze Strefy Gazy do Egiptu. "Ocalałam"

Odblokowanie przejścia granicznego w Rafah było szansą dla Salmy i Salema do ucieczki z ogarniętej wojną Gazy. Po kilkudniowym oczekiwaniu na przejazd do Egiptu w ekstremalnie trudnych, pustynnych warunkach rodzeństwo przekroczyło granicę. – Wcześniej niewiele podróżowaliśmy. Dzięki studiom stomatologicznym udało się nam wyjechać na konferencje medyczne do Turcji i Egiptu. Te dwa wyjazdy, ostemplowane na kartach paszportu, przyczyniły się do tego, że spojrzano na dokumenty przychylnym okiem – tłumaczy.