Ciężarana Monika Mrozowska na alkoholowej imprezie

Teraz gdy niebawem urodzi, zorganizowała baby shower. Zaawansowana ciąża ani wszechobecna pandemia, nie przeszkodziły aktorce w hucznym i licznym spotkaniu! Monika Mrozowska na przyjęcie zaprosiła wiele gwiazd ! Baby shower to przyjęcie na którym świętuje się przyszłe narodziny maleństwa. Panie tam obecne pozwoliły sobie na odrobinę szaleństwa. Relację z baby shower Moniki Mrozowskiej możemy przeczytać na jej Instagramie. Na imprezie pojawiły się m.in: Aleksandra Szwed, Justyna Kozłowska, Misheel Jargalsaikhan czy Katarzyna Sychowicz. Nie zabrakło również alkoholu, co wyznała ciężarna Monika Mrozowska : "Mieć TAKIE dziewczyny wokół siebie to skarb na miarę Złotego Pociągu. Tylko jego nikt do tej pory nie odnalazł, a one są z krwi (z małą domieszką alkoholu) i kości ! I są pełne kobieco-siostrzanej miłości! Babeczki moje kochane, zazdrości mi Was nawet moja Mama! Dziękuję za wszystko" - napisała pod zdjęciami.