Kinga Rusin znowu na bakier z przepisami. Po raz kolejny dostała mandat za złe parkowanie

To nie pierwszy raz, gdy dziennikarka została ukarana za złamanie przepisów. Tym razem Rusin została złapana na gorącym uczynku, więc nie mogła uniknąć odpowiedzialności za swój czyn. Dziennikarka miała nietęgą minę, ale chcąc nie chcąc powinna zrozumieć swój błąd i więcej nie popełniać podobnych wykroczeń.

Wyprowadzka Kingi Rusin

Jakiś czas temu Kinga Rusin poinformowała, że zamierza razem z partnerem przeprowadzić się na Mazury, zostawiając Warszawę za sobą. Wkrótce potem dziennikarka przeszła od słów do czynów i zrezygnowała z dalszej pracy w "DDTVN". Jednak podczas wizyty w stolicy przydarzył się dziennikarce nieprzyjemny incydent.

W ostatnich dniach Kinga Rusin ponownie zawitała do Warszawy, aby zaopatrzyć się w niezbędne sprawunki. Chcąc wybrać się na zakupy do najbliższej drogerii, Rusin zaparkowała w miejscu niedozwolonym – w końcu znalazła się w samu centrum stolicy, gdzie o miejsce do parkowania jest naprawdę trudno.