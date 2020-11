Joanna Racewicz wreszcie w pełni zaakceptowała siebie

Joanna Racewicz o sobie samej

- "Długo chciałam być do kogoś podobna. Ładniejsza, mądrzejsza, inna. Do dnia, kiedy zrozumiałam, że jestem jedyna w swoim rodzaju. Ja. Wyjątkowa. Jedyna… Nie ma powodu być kimś innym. Nie ma takiej drugiej" – wyznała dziennikarka na swoim profilu.

Pod postem pojawiło się sporo bardzo pozytywnych komentarzy: "Jedna , jedyna, drugiej takiej Joasiu nie ma i nie będzie", "Masz rację kobietko. Wyjątkowo piękna", "Dla siebie zawsze trzeba być dobrą...najważniejsze to uwierzyć w siebie", "Piękne słowa kobiety która zna życie i kocha życie", "Joasiu tych słów dziś potrzebowałam", „Takie myślenie o sobie wymaga czasu....", "Jest Pani autentyczna i za to Panią lubimy, tak trzymać dalej”, "Nie da się ukryć, że do takiej refleksji o sobie trzeba dorosnąć" - pisały fanki. Pojawiły się również komentarze bardziej refleksyjne: "Głębokie przemyślenia Pani Joanno. Jakieś 30 lat temu miałem takie same. Tylko jakoś dziś nie mogę się rozpoznać. Ja to czy nie Ja. Lustro kłamie czy Ja źle widzę ?"