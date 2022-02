Cleo straciła bliską osobę. Jej wpis chwyta za serce

Cleo to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka ma tysiące fanów, którzy na bieżąco śledzą jej karierę. Aby być w stałym kontakcie z wielbicielami, Cleo prowadzi profile w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza migawki ze swojego życia. Na co dzień piosenkarka nie epatuje swoją prywatnością, przeciwnie, należy do grona celebrytów, którzy bardzo oszczędnie informują o tym, co dzieje się w ich życiu, gdy gasną sceniczne światła. Jednak tym razem zrobiła wyjątek.