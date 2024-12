Co lubi mikrobiom jelitowy?

Nasze jelita to centrum dowodzenia naszej odporności, które zamieszkują biliony bakterii. Te zróżnicowane pod względem jakościowym i ilościowym mikroorganizmy odpowiadają za nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy są w równowadze. Tę jednak łatwo można zburzyć, do czego szczególnie przyczynia się współczesny styl życia.

Zmiany w składzie mikrobioty jelitowej wpływają nie tylko na funkcjonowanie układu pokarmowego, ale także na nasze samopoczucie, emocje i zdolność do koncentracji . Z kolei długotrwały stres, depresja czy nerwica mogą prowadzić do zaburzeń równowagi bakteryjnej w jelitach, pogłębiając tym samym problemy psychiczne [1]. Istnieje też związek między zaburzeniami mikrobioty a chorobami cywilizacyjnymi, m.in. alergią, nieswoistym zapaleniem jelit, chorobami sercowo-naczyniowymi, otyłością oraz cukrzycą, a także podatnością na infekcje górnych dróg oddechowych [2].

Możesz to zrobić na różne sposoby, np. uprawiając sport. Da to podwójną korzyść: aktywność fizyczna nie tylko poprawia nastrój, ale też wpływa korzystnie na stopień przepuszczalności jelitowej, wchłaniania i przyswajania elektrolitów oraz substancji odżywczych [6].

Co szczególnie służy bakteriom jelitowym?Jest "coś", co nie ma sobie równych, jeśli chodzi o wsparcie mikrobiomu. To siara – aktywna biologicznie wydzielina, która ma unikalny skład. Nie bez powodu jest pierwszym pokarmem ssaków, bo jako jedyna jest w stanie sprostać szczególnym wymaganiom młodego organizmu. Zawiera niezbędne składniki odżywcze w formie wysoko przyswajalnej, czynniki wzrostowe oraz komponenty wspomagające układ odpornościowy, m.in. leukocyty, makrofagi, limfocyty T i limfocyty B oraz przeciwciała (zwłaszcza sIgA). Ma ich 40-krotnie więcej niż mleko dojrzałe [7]. To prawdziwy eliksir zdrowia, który dała nam natura.