Co ludzie mówią przed śmiercią? Pielęgniarka z hospicjum odpowiada

"Rzadko się o tym mówi, ale to powszechne" - tłumaczy Julie, pielęgniarka z hospicjum. Śmierć w naszym społeczeństwie wciąż jest tematem tabu, a dotknie przecież każdego. To jeden z powodów, dla których 39-latka opowiada, jak zachowują się i co mówią osoby, które są u kresu życia.