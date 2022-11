Jest ratownikiem medycznym. Radzi zrobić to przed śmiercią

Niewiele osób jednak porusza z najbliższymi temat tego, co zrobić po ich śmierci. Wiele osób nie pyta o podstawowe sprawy, takie jak to, czy ktoś woli kremację czy zwykłą trumnę, pogrzeb świecki czy kościelny. A pewne osoby, szczególnie starsze, potrafią mieć w szafie przygotowane ubrania specjalnie do trumny. O tym, że mimo młodego wieku, warto zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami i porozmawiać o tym, co rodzina ma zrobić, gdy przyjdzie moment ostateczny, pisze na swoim profilu na Instagramie ratownik medyczny.