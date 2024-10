Gdzie przechowywać jajka w lodówce? Wiele osób popełnia ten błąd

Przechowywanie jajek w lodówce wydaje się prostym zadaniem, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że popełnia błąd, który może skrócić ich świeżość. Odpowiednie przechowywanie jajek to klucz do tego, aby jak najdłużej pozostały one świeże i bezpieczne do spożycia. Choć na pierwszy rzut oka drzwi lodówki wydają się wygodnym miejscem na jajka, rzeczywistość pokazuje, że to jedna z najgorszych opcji. Jak zatem prawidłowo przechowywać jajka, aby uniknąć ich przedwczesnego zepsucia? Sprawdźmy, jak zrobić to prawidłowo.