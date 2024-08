Co oznacza kokardka na majtkach? Odpowiedź może zdziwić

Koronkowe, bawełniane, wycięte, zabudowane — wybór jest naprawdę duży. Majtki to obowiązkowy element ubioru, który towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli jesteś osobą zwracającą uwagę na detale, z pewnością nie raz zauważyłaś, że na niektórych majtkach znajduje się ozdobna kokardka. Okazuje się, że jeszcze 200 lat temu ten niepozorny element pełnił bardzo ważną funkcję, która ułatwiła życie niejednej kobiecie. Co oznacza kokardka na majtkach?

W obecnych czasach bielizna pełni nie tylko funkcję ochronną, ale i ozdobną. Możemy wybierać spośród setek różnych wzorów, kolorów i fasonów. Szczególną popularnością cieszą się brazyliany, figi, stringi czy majtki bezszwowe. Dwieście lat temu kobiety mogły o nich jedynie pomarzyć. Nie oznacza to, że nie miały ładnej bielizny. To właśnie wtedy wymyślono kokardkę, która do dziś zrobi wiele majtek.