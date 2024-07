Wyrzuć majtki, gdy zauważysz. Ginekolog ostrzega

Większość z nas rzadko kiedy zastanawia się nad tym, kiedy powinniśmy wyrzucić stare majtki. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale warto zwrócić uwagę na pewne sygnały, które mogą nam podpowiedzieć, czy nasza bielizna wciąż nadaje się do noszenia.

Z kolei Philip Tierno, profesor kliniczny mikrobiologii i patologii w NYU Grossman School of Medicine, twierdzi, że choć bielizna nie ma określonej daty ważności, istnieją pewne sygnały, które mogą sugerować, że nadszedł czas na pozbycie się starych majtek. Można to zrobić, gdy pojawią się na nich dziury lub nadmiernie rozciągnie się w nich gumka.

Choć ryzyko związane z noszeniem starej bielizny nie jest duże, ginekolodzy zwracają uwagę na to, że znoszona bielizna może zatrzymywać wilgoć, co prowadzi do infekcji pochwy. Może też powodować skaleczenia lub otarcia, które dodatkowo zwiększają ryzyko infekcji.