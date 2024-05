Popatrz, jak śpi. Pozycją przekazuje komunikat

Psy uwielbiają spać. W ciągu doby spędzają na tym znacznie więcej czasu niż ludzie. Obserwując je nawet przez krótki czas, łatwo zauważyć, że drzemią nie tylko w nocy, ale również w ciągu dnia, i to kilkukrotnie. W ciągu 24 godzin czworonogi spędzają na spaniu średnio 12-14 godzin , a najmłodsze i najstarsze psy potrafią drzemać nawet 20 godzin.

Psy, podobnie jak ludzie, przechodzą przez różne fazy snu: fazę REM, fazę snu płytkiego i fazę snu głębokiego. Sen jest dla psów niezwykle ważny - pozwala im się zregenerować i zrelaksować. Co jednak oznaczają poszczególne pozycje u czworonogów?

Dorosłe psy najczęściej drzemią w pozycji przypominającej posąg Sfinksa tzw. pozy lwa. Tylne łapy są schowane pod ciałem czworonoga, przednie wyciągnięte do przodu, a na nich spokojnie spoczywa głowa. Ta pozycja służy psom do krótkotrwałego odpoczynku, który ma pomóc im się zregenerować. Wciąż jednak psy pozostają czujne i w razie zagrożenia, gotowe do działania.