Pies kładzie na tobie łapę? W ten sposób wysyła komunikat

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że pies to wyjątkowe stworzenie. Jest wierny, czuły, oddany i kochający. Właściciel jest dla niego całym światem. To jedyne takie zwierze, z którym można nawiązać tak silną więź. Okazujemiłość na kilka różnych sposobów, chociażby poprzez położenie łapy. Co kryje się za tym teoretycznie zwykłym psim gestem? Odpowiedź może cię zaskoczyć.