Widzisz psa z żółtą wstążką? To ostrzeżenie, a nie ozdoba

Każdy, kto kocha zwierzęta, powinien pamiętać o granicach. Właściciele psów doskonale zdają sobie z tego sprawę. Niektórzy z mijanych na spacerze przechodniów, widząc uroczego psa, bez namysłu wyciągają dłoń, aby go pogłaskać. Często zapominają, że pozory mogą mylić, a niewinny gest może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji - nawet tragedii.

Żółta wstążka przypięta do obroży lub smyczy psa nie jest tylko ozdobą. To oznaczenie psów, które "wymagają więcej przestrzeni" - jak wyjaśniają twórcy inicjatywy The Yellow Dog Project. Kolorowa wstążka ma informować wszystkich wokół, że psa nie można dotykać, a inne psy nie powinny się do niego zbliżać.