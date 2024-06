Co oznaczają kolory świadectw? Można się zdziwić

Uczniowie szkół podstawowych, liceów i techników mają powody do świętowania. Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 21 czerwca rozpoczęły się wakacje. Media społecznościowe zostały zalane zdjęciami świadectw. Z pewnością nie raz zastanawiałeś się, dlaczego dokumenty różnią się od siebie kolorami. Co oznaczają kolory na świadectwie?

Jedna rzecz pozostała niezmienna — świadectwa. To dokument poświadczający ukończenie klasy. Od lat drukuje się je na papierze giloszowym , który zdobią cienkie linie. Ten zabieg ma zapobiec podrobieniu dokumentów. W zależności od szkoły mogą być niebieskie, żółte, jasnofioletowe bądź jasnozielone.

Kolor świadectwa jest uzależniony od rodzaju i specyfiki szkoły. Uczniowie podstawówek otrzymują niebieskie świadectwa, zaś liceów i techników — różowe. Młodzież w szkole specjalnej i branżowej I stopnia oraz dostaje żółte, a w szkole branżowej II stopnia — jasnofioletowe. Wynika to z rozporządzenia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

