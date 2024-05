Co powiesz na drugi długi weekend w maju? Możesz mieć aż 4 dni wolnego

Boże Ciało , czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. W Polsce obchodzi się je już od 1320 roku. Tego dnia wierni udają się na wspólną procesję do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich czytają bądź śpiewają ewangelię.

Kiedy wypada Boże Ciało? To święto ruchome, a data uzależniona jest od tego, kiedy przypada Wielkanoc. W tym roku Boże Ciało odbywa się w ostatni majowy czwartek. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy oznacza to, że czeka nas kolejny długi weekend? Tak, o ile weźmiemy dodatkowy dzień wolnego.