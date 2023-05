Wręcz szefowi #słodkieusprawiedliwienie i spędź czas ze swoją pociechą. Dzień Dziecka to najlepsza okazja!

Wśród tych niezbyt optymistycznych danych jest też dobra wiadomość. Już kilka lat temu grupa naukowców pod kierownictwem socjolożki Melissy Milkie z University of Toronto odkryła, że ilość czasu spędzanego z dziećmi nie ma wpływu na ich zachowanie, rozwój emocjonalny i postępy w nauce. Liczy się natomiast jakość rodzinnych aktywności. Samo bycie z dzieckiem to zdecydowanie za mało. Maluch powinien czuć naszą otwartość i gotowość do reagowania na jego potrzeby – zarówno te emocjonalne, jak i te prozaiczne. Jeżeli więc każdego dnia po pracy przebywamy z dzieckiem w jednym pokoju, ale jesteśmy pogrążeni we własnych czynnościach i myślami błądzimy daleko, to trudno uznać to za jakościowe spędzanie czasu. Nie chodzi o to, żeby asystować mu w każdej chwili, ale żeby miało poczucie, że rodzic jest obok – dostępny, uważny i zainteresowany.