Co oznaczają kolory gąbek? Mało kto zwraca uwagę

Co oznacza kolor gąbki do naczyń?

Gąbka do naczyń to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdej kuchni. Wyczyścisz nią nie tylko naczynia, ale i każdą inną powierzchnię. Ze względu na nieustanny kontakt z wodą, kurzem i resztkami jedzenia stanowi prawdziwe siedlisko bakterii.

Z tego powodu należy wymieniać ją conajmniej raz w miesiącu. Kupisz ją w większości sklepów i marketów. Z pewnością nie raz zwróciłaś uwagę, że co producent, to inny wygląd gąbek. Co więcej, nawet w jednej paczce można znaleźć gąbki o różnych barwach. To nie kwestia estetyki. Okazuje się, że ich kolor jest ważniejszy, niż mogłoby się wydawać.

Co oznacza kolor gąbki kuchennej?

Sprzątanie jeszcze nigdy nie było tak "modne" jak teraz. Choć ten obowiązek towarzyszy nam od zarania dziejów, TikTok przyczynił się do popularyzacji ogarniania przestrzeni. Powstała nawet osobna kategoria, którą nazwano "cleantokami". To filmiki w całości poświęcone sposobom na utrzymanie porządku czy domowym środkom czystości.

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszył się filmik autorstwa tiktokerki publikującej jako @zmalowana_mama. Autorka zwróciła uwagę na kolory gąbek do naczyń, a raczej na to, że nie są one przypadkowe. To zapoczątkowało wymianę zdań w komentarzach, ponieważ mało kto zdawał sobie z tego sprawę, a niektórzy nawet brali to jako żart.

Jak poprawnie używać kolorowych gąbek do naczyń?

Okazuje się, że każdy kolor służy do mycia innej powierzchni. Niebieska gąbka jest najdelikatniejsza i nadaje się do mycia porcelany. Żółta gąbka jest nieco twardsza i sprawdzi się przy delikatnym szkle (np. pokale, kieliszki). Z kolei czerwona czy zielona pozbędzie się uporczywych plam lub przypaleń. Filmik został obejrzany przez ponad 100 tys. osób.

"Ja, która dobierała kolor gąbki do mojego nastroju, a tu takie rzeczy", "I tak będę używać jednej do wszystkiego", "Tak, lecz chodzi tu o te szorstką stronę. Ta potrafi być w różnych kolorach. Te z biedry czy Lidla są wszystkie jednakowe" - czytamy w komentarzach.

Jak często wymieniać gąbkę do naczyń?

Brud, tłuszcz, resztki jedzenia, woda — wszystko to osadza się na gąbkach. Każdego dnia mnożą się na niej miliony bakterii, które później "przechodzą" na myte naczynia. To dlatego należy ją regularnie wymieniać. Specjaliści zalecają, aby zmienić ją już po miesiącu użytkowania. Jeśli chcesz utrzymać gąbkę w czystości i pozbyć się z niej nadmiaru bakterii, wygotuj ją we wrzątku z dodatkiem kopiastych łyżek sody. Soda w połączeniu z gorącą wodą pozbędzie się zanieczyszczeń, a także przykrego zapachu. Po wyparzeniu odsącz gąbkę z nadmiaru wody i pozwól jej całkowicie wyschnąć.

