Co roku rozbiera choinkę w drugi dzień świąt. Ma ważny powód

Kiedy rozebrać choinkę? Ta kobieta robi to już 26 grudnia

Kiedy rozbierać choinkę? Tutaj również są różne tradycje. Czasem ludzie decydują zostawić choinkę do Nowego Roku lub do 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli. W innych mieszkaniach drzewko stoi aż do końca stycznia lub nawet do 2 lutego – dotyczy to zwłaszcza katolików, ponieważ wtedy kończy się okres Bożego Narodzenia.