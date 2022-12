Co zrobić z choinką po świętach? Leśnicy nie mają wątpliwości

Żywa choinka powinna także przejść kwarantannę, podobną do tej, którą przeprowadzamy jej zanim wstawimy ją do domu. Wszystko dlatego, żeby drzewko nie trafiło od razu w niskie, ujemne temperatury. - Może trafić do garażu albo piwnicy, gdzie będzie dużo zimniej niż w domu, ale cieplej niż na zewnątrz. Taka kwarantanna powinna trwać do kilku dni, aby drzewko przyzwyczaiło się do niższej temperatury - wyjaśnił leśnik.