Co się dzieje na Przystanku Jezus? "Przewozimy bagaże, myjemy toalety"

Przystanek Jezus to inicjatywa nierozerwalnie związana od wielu lat najpierw z Przystankiem Woodstock, a dziś z Pol'and'Rock Festivalem. - Przystanek Jezus jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną skierowaną do ludzi młodych uczestniczących w Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock), aby dzielić się z nimi doświadczeniem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który przynosi dar zbawienia - czytamy na stronie organizatora. Reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik porozmawiał na miejscu z ks. Rafałem Jarosiewiczem. Duchowny zdradził, że w tym roku jedną z misji uczestników jest... utrzymanie czystych toalet na znak miłości, przyjaźni i życzliwości do drugiego człowieka. Wolontariusze przewożą też bagaże uczestników pod bramy festiwalu oraz... myją brudne stopy chętnych festiwalowiczów. Na scenie Przystanku Jezus odbywają się też koncerty, prelekcje, tańce oraz wspólne modlitwy.

