Co widzisz na zdjęciu? Odpowiedź ma znaczenie

Spójrz na zdjęcie. Co widzisz?

Co widzisz na poniższym zdjęciu? Do najczęstszej udzielanych odpowiedzi należą w szczególności dwie, a jedną z nich są góry. Jeżeli to właśnie je ujrzałeś/aś na zdjęciu jako pierwsze, oznacza to, że jesteś osobą bardzo przyjazną oraz wyjątkowo życzliwą. Nie lubisz kłócić się o drobnostki, dlatego też często odpuszczasz i dajesz "wygrać" innym - ale tylko wtedy, kiedy faktycznie jest to drobnostka. Jesteś także bardzo pracowity/a. Zawsze dajesz z siebie 100 proc., a nie zawsze otrzymujesz tyle w zamian.