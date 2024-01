Mówi, jak potraktował ją Hołownia. Od 55 dni czeka na spotkanie

"Wysłałam maile i na poselską skrzynkę Szymona Hołowni, i na oficjalną pocztę marszałka Sejmu. Dzwoniłam też do Kancelarii Sejmu, żeby się upewnić, że na pewno mam dobre adresy. Marszałek nie ma obowiązku odpowiadać obywatelom. Natomiast największym problemem jest to, że działa wbrew temu, co zapowiadał podczas wystąpień na początku kadencji. Dialog miał być najważniejszy, a Sejm otwarty na obywateli" – zauważyła Natalia Broniarczyk z ADT w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".