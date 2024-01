Zakaz obowiązuje od 31 lat. Ministra chce szybko zmienić prawo

"Potrzebujemy legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji do 12 tygodnia bez podawania przyczyny. Jako ministra do spraw równości, posłanka, polityczka obiecuję zrobić wszystko, żeby to prawo jak najszybciej zmienić" - napisała Katarzyna Kotula, ministra ds. równości. 7 stycznia mija 31 lat od wprowadzenia tzw. kompromisu aborcyjnego.