Co zabrać ze sobą majówkę? Redakcyjny przegląd

Wielozadaniowy lekki roślinny balsam do włosów REPAIR, Yves Rocher, 62 zł

Wielozadaniowy roślinny balsam do włosów z nowej linii REPAIR Yves Rocher to klucz do codziennej pielęgnacji, która nawilża, regeneruje i wzmacnia kosmyki. Najlepiej sprawdzi się w przypadku włosów cienkich i skłonnych do łamania. Można nakładać go zarówno na mokre, jak i suche pasma.

Plusem jest fakt, że zawiera aż 98 proc. składników pochodzenia naturalnego, w tym olejek z awokado. Warto też przyjrzeć się innym produktom z serii REPAIR (odbudowujący szampon i maska oraz wzmacniające serum termoochronne).

Balsam ujędrniający Body Fit Active, Clarins, 265 zł

Ten produkt to absolutny hit na wiosnę i lato, ponieważ wzmacnia efekty każdej aktywności fizycznej. Jego zadaniem jest ograniczanie magazynowania tłuszczu, a nawet wspomaganie w jego usuwaniu. Dodatkowo produkt wygładza wgłębienia w skórze i sprawia, że jest ona bardziej napięta i jędrna. Nowość od marki Clarins ma lekką konsystencję różowego żelu, który pięknie pachnie i szybko się wchłania.

Spray łagodzący przeciążenia, Alba, 70 zł

Marzysz o majówce pełnej relaksu? Zatem koniecznie zapoznaj się ze sprayem marki Alba1913, którego rozpylenie na zmęczone partie ciała gwarantuje ich natychmiastowe, a jednocześnie długotrwałe odprężenie. A to wszystko dzięki bogatej kompozycji naturalnych olejków eterycznych.

Depilator IPL PEACH™ 2 go, FOREO, 1300 zł

Marka FOREO zaproponowała nowy depilator do zabrania w podróż. To bardziej poręczna i mobilna wersja kultowej poprzedniczki PEACH 2). Urządzenie wykorzystuje zaawansowaną technologię IPL. Dzięki bardzo szybkim wyrzutom impulsów światła zabieg całego ciała można wykonać w zaledwie 15 minut, a zadowalające efekty widoczne są już po dwóch tygodniach. Powitaj jedwabiście gładką skórę na wiosnę.

Ultra Fluid niewidoczny na skórze, Avène, 104 zł

Majówka, która zapowiada się na pogodną, nie może obejść się bez kremu z filtrem, którego nałożenie jest ostatnim krokiem pielęgnacji skóry twarzy. Seria produktów Avène Eau Thermale nie bez powodu jest uwielbiana, a teraz proponuje niewidoczny na skórze Ultra Fluid SPF 50. Ma dość płynną konsystencję, która pozostawia matowe wykończenie.

Krem DD do twarzy, Paese, 38 zł

To normalne, że w dni wolne od pracy, a do tego ciepłe, nie ma się ochoty na pełny makijaż z mocno kryjącym podkładem. Warto zamienić go na krem DD z pigmentem od Paese. Jestem mu wierna, odkąd tylko pojawił się na rynku. Ładnie wyrównuje koloryt cery (przebarwienia potrądzikowe są niemalże niewidoczne) i daje uczucie nawilżenia. Do tego jest bardzo wydajny. Jednak fanki nieco rzadszych konsystencji mogą się z nim nie polubić.

Brązowa mascara Lush Clash, YSL Beauty, 210 zł

Makijaż w stylu "make up no make up" ma być lekki, ledwo widoczny, subtelnie podkreślający urodę. Do jego wykończenia niezbędna będzie brązowa mascara, którą w swojej ofercie ma marka YSL Beauty. Pomimo grubej szczoteczki gwarantuje bardzo naturalne wydłużenie, pogrubienie i przyciemnienie rzęs. Efekt porównałabym do laminacji.

Pomadka Loveshine, YSL Beauty, 200 zł

Komponując kosmetyczkę do wykonania naturalnego makijażu, warto też zwrócić uwagę na nowość wśród pomadek, czyli YSL Loveshine, która gwarantuje mocne nawilżenie (80 proc. składników pielęgnujących) i soczysty błysk w stylu "wet look". Mój wybór padł na odcień 44 nude lavalliere, który reklamuje sama Dua Lipa.

Torba shopper, Stradivarius, 66 zł

Majówkowe niezbędniki warto mieć w jednym miejscu, czyli po prostu w pojemnej torbie, którą można zarzucić na ramię i ruszać w drogę. Fajnie, jakby nie była nudna, tylko uzupełniała look w niebanalny sposób. Sama jestem posiadaczką dużej, grubo tkanej torby ze Stradivariusa i komfort jej noszenia mogę zapewnić z czystym sumieniem. Paski są dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym i czarnym.

Czarna kurtka jeansowa, Wittchen, 350 zł

Kurtka przejściowa to absolutny "must have" na majówkę. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy pogoda postanowi się zmienić. Genialną opcją jest oczywiście kurtka jeansowa – w wersji czarnej będzie pasowała dosłownie do wszystkiego. Teraz taki model można kupić w Wittchen w promocyjnej cenie 350 zł, która została obniżona z 500 zł.

Buty sportowe Creeper Phatty Earth Tone, FENTY x PUMA, 600 zł

Niezbędnikiem w szafie na wiosnę są wygodne, a zarazem stylowe buty sportowe, które warto zabrać na majówkowy wypad, nawet jako jedyne. W ofercie Pumy pojawiły się modele w różnych kolorach na grubej podeszwie, które powstały we współpracy z Rihanną i jej marką Fenty.

Klapki basenowe, Kubota, 80 zł

Do torby na majówkowy wyjazd trzeba też spakować klapki, które przydadzą się nie tylko na basenie. Wśród nowości na wiosnę uwagę zwracają te marki Kubota w wersji lawendowej.

"Anna Wintour. Biografia" Amy Odell, 37 zł

Relaks przy książce to coś, o czym marzę w tygodniach przeładowanych pracą i obowiązkami domowymi. Na mojej liście do przeczytania w długi weekend majówkowy znalazła się biografia Anny Wintour – co prawda nieautoryzowana, ale napisana na podstawie rozmów z przyjaciółmi i współpracownikami redaktorki naczelnej amerykańskiego "Vogue'a".

