Dla katolików to "tryb ratunkowy". Obejdzie się bez spowiedzi

Według kościoła katolickiego wierni muszą udać się do spowiedzi minimum raz w roku. Czasem ze względu na stan zdrowia nie możemy przystąpić do spowiedzi. W takiej sytuacji, jak wyjaśnia ksiądz Grzegorz Strzelczyk w rozmowie z PAP, ratunkiem jest żal doskonały. Można z niego skorzystać m.in. w sytuacji zagrożenia życia.

Ksiądz Strzelczyk zaznacza jednak, że jeśli po wzbudzeniu żalu doskonałego nie umrzemy, to i tak musimy później wyspowiadać się z grzechów. Przestrzega też przed nadużywaniem tego rozwiązania. Żal doskonały nie zadziała, jeśli mamy możliwość przystąpienia do spowiedzi. Ksiądz podkreśla, że celowe unikanie spowiedzi z myślą o żalu doskonałym jako ostatniej desce ratunku to nie miłość do Stwórcy.