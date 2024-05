Nie miała na sobie majtek. "Ksiądz stał w drzwiach"

Kobiety, które leżały na oddziałach położniczych, zabrały głos. W rozmowie z portalem naTemat przywołały krępujące spotkania, do których dochodziło na porodówkach w różnych częściach Polski. Dla nich obecność księży była zburzeniem intymności i sytuacją, która nie powinna mieć miejsca.

To jednak nie była najgorsza przygoda Agnieszki z duchownym w roli głównej.

Później Agnieszka przyłapała duchownego... na odprawianiu obrzędów nad jej dzieckiem, choć nie wyraziła na to swojej zgody. Ksiądz wtargnął na oddział dla noworodków, gdzie nie mogą przebywać nawet osoby z rodziny niemowlęcia. Kobieta przyznała, że wówczas bała się o bezpieczeństwo swojej pociechy. Bała się jednak złożenia skargi, bo sam duchowny przez cały personel szpitala "był traktowany jak święta krowa".

