Rutkowski zaszalał z komunijnymi prezentami dla syna. Ksiądz komentuje

Krzysztof Rutkowski to najbardziej znany detektyw w Polsce. Celebryta niedawno świętował Pierwsza Komunię Świętą swojego syna. 64-latek postanowił sprezentować ukochanemu dziecku nie jeden, lecz dwa podarunki, które zdziwią nie jedną osobę.

W sobotę 11 maja u Rutkowskich odbyła się duża impreza rodzinna, która połączyła odnowienie przysięgi małżeńskiej Rutkowskiego i jego żony oraz Pierwszą Komunię Świętą ich syna. Niestety, uroczystość religijna, która miała miejsce dzień później, nie przebiegła zgodnie z planem. Krzysztof Rutkowski spóźnił się na ceremonię Pierwszej Komunii syna i to ponad godzinę. Choć Krzysztof Junior wraz z mamą pojawili się w kościele przed czasem, by przygotować się do uroczystości, detektyw nie dotarł na miejsce o wcześniej umówionej godzinie.