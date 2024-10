Co zrobić, gdy wrzosy uschną? Nie spisuj ich na straty

Wrzosy są jednymi z najpopularniejszych roślin ozdobnych, które upiększają nasze ogrody i balkony. Warto jednak zaznaczyć, że wymagają właściwej pielęgnacji, aby cieszyć swoim wyglądem. Wrzosy najlepiej rozwijają się w lekkiej, torfowej, przepuszczalnej ziemi o kwaśnym pH . Po zakupie warto przesadzić je do większej doniczki z drenażem, która zapobiegnie przelaniu korzeni.

Bardzo ważne jest również miejsce, w którym umieszczamy wrzosy. Powinno być ono ciepłe i osłonięte od wiatru . Wrzosy najlepiej czują się na świeżym powietrzu, dlatego nie nadają się do trzymania w domu, gdzie szybko zwiędną.

Podlewanie wrzosów jest kluczowym elementem ich pielęgnacji. Jesienią polewany je małą ilością wody co 3-4 dni . Podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Zarówno zbyt rzadkie podlewanie, jak i przelewanie może doprowadzić do uschnięcia wrzosów.

Jeśli powodem takiego stanu rzeczy jest niedostatek wody, należy skrócić kwiatostany do 1/3 wysokości . Taki pobudzający zabieg sprawi, że zaczną pojawiać się nowe pędy. Zatem uschniętego wrzosu nie należy spisywać na straty. W przypadku przelania roślin należy z kolei osuszyć korzenie, usunąć te zgniłe oraz wymienić ziemię na nową.

Idealnym nawozem dla wrzosów mogą być fusy po kawie . Te, często wyrzucane na co dzień resztki, mają w sobie mnóstwo składników mineralnych takich jak potas, azot i fosfor, które są idealne dla wrzosów.

Fusy po kawie można stosować na dwa sposoby. Pierwszym jest przygotowanie płynnej mieszanki, zalać 5 łyżek fusów gorącą wodą, odstawić do ostudzenia, a następnie podlewać wrzosy co 10-14 dni. Drugim sposobem jest wyjęcie suchego fusów z ekspresu, wysuszenie ich, a następnie rozsypanie dookoła wrzosów.

