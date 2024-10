Obowiązkowy zabieg w październiku. Inaczej drzewka zmarnieją

Zima to trudny okres dla drzew owocowych – są narażone na atak szkodników i rozwój chorób, takich jak mączniak, parch jabłoni czy kędzierzawość liści brzoskwini.

Październik to idealny moment, by przygotować je na te wyzwania. W tym miesiącu należy wykonać oprysk, który skutecznie wyeliminuje patogeny z kory i pąków, zmniejszając ryzyko chorób w przyszłości.

Opadające liście i wilgoć sprzyjają gromadzeniu się patogenów i stanowią idealne środowisko dla rozwoju grzybów i bakterii, które zimą mogą przenikać do drzew.

Przed rozpoczęciem oprysku należy dokładnie oczyścić teren wokół drzew. Usunięcie opadłych liści i gałęzi jest kluczowe, ponieważ to w nich mogą zimować zarodniki chorób.

Najlepszym dniem na oprysk jest suchy, bezwietrzny dzień , kiedy temperatura wynosi od 5 do 10 stopni Celsjusza . Takie warunki sprzyjają lepszemu wchłanianiu preparatu przez korę i minimalizują ryzyko zmycia środka przez deszcz.

Październikowy oprysk jest szczególnie ważny dla drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze czy brzoskwinie. To one są najbardziej narażone na rozwój patogenów.

