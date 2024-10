Postaw na środku ogrodu. Inaczej złożą nawet 400 jaj

Śliniki luzytańskie pojawiły się w Polsce w latach 90. XX wieku. Są one jednymi z najbardziej żarłocznych gatunków ślimaków. Osiągają długość od 7 do 15 cm i występują w różnych kolorach, od brązowego, przez czerwony, po pomarańczowy czy nawet żółty. Ponadto są pozbawione skorupy.

Ich obecność w ogrodzie może wyrządzić ogromne szkody. Śliniki luzytańskie zjadają młode pędy, bulwy i liście roślin, co prowadzi do ich stopniowego obumierania. Są wszystkożernymi mięczakami, które w jednym sezonie potrafią złożyć do 400 jaj, co znacznie utrudnia walkę z nimi.