Co zrobić ze starym różańcem? Są konkretne zasady

Zgodnie z zasadami wiary katolickiej, istnieje pewna grupa przedmiotów, które są poświęcone, używane do celów kultowych i uznawane za tak zwane narzędzia łaski. Wśród nich są krzyże, medaliki, różańce, czy modlitewniki. A co gdy taki poświęcony przedmiot trzeba zutylizować? Żeby nie nabruździć sobie w niebie, należy przestrzegać konkretnych zasad.

Dawniej, gdy dostęp do dewocjonaliów był znacznie utrudniony, a same przedmioty o wiele bardziej cenne i lepiej wykonane, nie było takiego problemu. Stare modlitewniki przechowywało się w domach, a różańce, czy medaliki zabierało do grobu, bądź zostawiało bliskim.

Gdzie wyrzucić różaniec? Takie są zasady

Obecnie, w związku z produkcją masową, która wkrada się w każdą dziedzinę życia, prosty medalik z Matką Boską można kupić już za kilkadziesiąt groszy. Ma to też proste przełożenie na trwałość takich dewocjonaliów, które psują się, niszczą, często wręcz rozpadają w rękach.

W myśl zasad religii katolickiej, zawartych w Kodeksie prawa kanonicznego, przedmioty poświęcone powinno się darzyć szacunkiem. Co to oznacza? Ano na przykład to, że nie powinno się ich po prostu wyrzucać do kosza, gdzie wylądują pomiędzy resztkami z wczorajszego obiadu, a zużytą pieluszką. Utylizować je należy w pewien określony sposób. W rozmowie z portalem aleteia.org ks. Dawid Tyborski wyjaśnił swego czasu, jak to zrobić.

Jak zutylizować Biblię i medalik? Ksiądz wyjaśnia

- Spalenie niepotrzebnych nośników religijnych treści jest ogólnie przyjęte w naszej kulturze i jest dobrym rozwiązaniem. Rzeczy święte nie walają się, nie trafiają na śmietnisko, jak zdarza się to nawet relikwiom na zachodzie Europy - mówił wprost duchowny.

Jeśli spalenie nie wchodzi w grę z różnych względów, innym rozwiązaniem jest zakopanie świętego przedmiotu w ziemi. Gdy i to rozwiązanie nie jest odpowiednie do potrzeb, poświęcony przedmiot można zanieść do kancelarii parafialnej, która zadba o to, by został on zutylizowany zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego.

