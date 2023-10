Co zrobić ze starym telefonem? Orange rozdaje vouchery za oddany sprzęt

Co zrobić ze starym telefonem lub dekoderem, aby pomóc planecie, a przy okazji na tym zarobić? - Modem lub dekoder może przynajmniej siedmiokrotnie przejść proces odnowy - tłumaczy Monika Tenerowicz, doradczyni do spraw strategii klimatycznej w Orange Polska. Co ciekawe, nasz kraj jest liderem w odsprzedaży nieużywanych sprzętów. Przez linię odnowy Orange przechodzi rocznie ponad pół miliona urządzeń.