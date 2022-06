Co zrobić, żeby buty nie obcierały? Pomogą te domowe sposoby

Obcierające buty to prawdziwy problem. Spróbuj tych sposobów

Nowe buty obcierają - kto z nas nie zmierzył z tym problemem? Na szczęście nie musi to wcale oznaczać cierpienia. Istnieją domowe sposoby, które sprawiają, że buty komfortowo dopasują się do stopy. Mało znanym trikiem jest zamrożenie obuwia. Należy wypełnić buty woreczkami z kostkami lodu i schować do zamrażalnika na noc. To sprawi, że następnego dnia but się delikatnie rozciągnie i nie będzie obcierał.