Nie nosisz spódnic i sukienek, bo obcierasz wtedy uda? Tak pozbędziesz się tego problemu

Inne triki na obcierające się uda

Otarć unikniesz także, zakładając rajstopy z obciętymi nogawkami, które należy oczywiście dostosować do długości spódnicy lub sukienki tak, by były one niewidoczne. Jednak w tym wypadku problem polega na tym, że będzie nam zdecydowanie goręcej. Istnieją również specjalne opaski na uda dedykowane właśnie temu problemowi. Ich koszt to około 35 zł.