Codziennie myj te części ciała. Ekspertka tłumaczy, dlaczego

Koniecznie myj trzy części ciała

Skotnicki sugeruje, że nadmierne szorowanie ciała może doprowadzić do zmniejszenia ochrony organizmu, co może przyczynić się do nadmiernego wysuszenia skóry i w konsekwencji doprowadzić do podrażnień. Zamiast tego, należy się skupić na tym, by porządnie umyć pachy, miejsca intymne i stopy.