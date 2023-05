Wystarczą dwa produkty. Kamień z kabiny prysznicowej zniknie w mig

Poza ściągaczem warto zainwestować w specjalny filtr zmiękczający wodę. Zminimalizuje on ryzyko osadzania się kamienia. Można dostać go w dobrze zaopatrzonym sklepie budowlanym, a także w niemalże każdym sklepie hydraulicznym. Miękka woda to nie tylko brak kamienia, ale przede wszystkim polepszenie się kondycji skóry i włosów. To inwestycja, którą docenią wszyscy domownicy.