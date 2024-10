Ok, rozumiem

"Coffee french" to najmodniejsze paznokcie na jesień 2024

Jesień to nie tylko moment na modne kolory w naszej garderobie. Manicure jest idealnym dodatkiem, który uzupełnia całą stylizację. Dlatego warto, aby wszystko ze sobą współgrało. Aktualnie jednymi z najmodniejszych są paznokcie w stylu francuskim, ale w odcieniu kawy. Zobacz, jak je zrobić.

Czym jest "coffee french"?

"Coffee french" jest naturalną stylizacją, ponieważ dominują w niej kolory nude. Taka propozycja wręcz emanuje klasą i elegancją, dlatego będzie pasować zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia.

Dodatkowo jej odcienie wkomponowują się w jesienną paletę, gdzie obecnie brąz w różnych tonach jest uznawany za prawdziwy hit sezonu. Każda chce mieć teraz dodatek lub ubiór w tym kolorze, na co wskazuje jego duża popularność. Dlatego zamiast jednokolorowych, nudnych paznokci lub klasycznego frencha zrób go w "kawowym" wydaniu. Będzie to prawdziwe dzieło sztuki!

Jak wykonać "coffee french manicure"?

Nic prostszego. Wystarczy baza i brąz, którym przyozdobimy nasze końcówki. Wybór w tej stylizacji jest nie mały, ponieważ brązowy kolor może mieć wiele wersji. Zarówno fanki chłodniejszych jak i cieplejszych lakierów znajdą coś dla siebie. Najczęściej wybierane w tym zestawieniu to: karmelowy, kawowy, kakao lub czekoladowy. Natomiast jako baza najlepiej sprawdzi się transparentny kolor, który jest dość neutralny. Może być to pudrowy róż, beż lub mleczna biel.

Brązowe czubki tworzą wyraźniejszy kontrast niż w przypadku klasycznej francuskiej stylizacji. Mimo to nadal jest to naturalna i gustowna kreacja. Nasza fantazja wcale nie musi się na tym kończyć. Jeśli chcesz podkręcić to combo, doskonale sprawdzi się złoty lub srebrny akcent np. w postaci cyrkoni lub wzorku.

Natomiast jeśli chcesz pójść na całość, fajnym rozwiązaniem będzie dodanie wypukłości lub panterkowego printu, który został ogłoszony najmodniejszym wzorem tego roku. Mimo takiego szaleństwa kolory nadal będą ze sobą współgrały, a całość będzie bardziej drapieżna.

