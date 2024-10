"Teddy bear aura". Najmodniejszy manicure na jesień 2024

Aby wykonać manicure "teddy bear aura", potrzebne są trzy lakiery w odcieniach brązu, brudnego różu oraz jasnego różu , które razem tworzą spójną kompozycję. Ponieważ w tej stylizacji najważniejsza jest perfekcyjna gradacja. Od najciemniejszego na zewnątrz do najjaśniejszego w środku – tak też trzeba pomalować gąbeczkę , a następnie odbić ją na płytce. Chodzi o osiągnięcie efektu aury.

Cały instruktaż został załączony na tiktokowym profilu o nazwie glossytipped (nagranie obejrzało już ponad 16 milionów internautów ). Nie da się ukryć, że ze względu na kształt paznokcia stylizacja "teddy bear aura" najlepiej będzie prezentować się na dłuższych migdałkach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać ją także na kwadratowych płytkach.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!